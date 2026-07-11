Il 6 luglio 2026, un docente di Religione ha ottenuto l’immissione in ruolo dopo 23 anni di precariato, ma poche ore dopo ha deciso di andare in pensione. La mattina ha firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato, mentre la sera ha celebrato il pensionamento. La sua esperienza riguarda un insegnante di 68 anni di Capo d’Orlando.

La mattina l’ immissione in ruolo e la sera la festa di pensionamento. È a storia di Liborio Princiotta, 68 anni, docente di Religione al Merendino di Capo d’Orlando (Messina) che il 6 luglio 2026 ha chiuso l’anno da professore di ruolo, per mezza giornata. La sua storia a scuola comincia nel 2003: Liborio perde la moglie e si avvicina alla Chiesa, intraprendendo poi la carriera scolastica dopo essersi laureato in Scienze religiose. Prima della fine del percorso accademico comincia a fare le prime supplenze, da precario, posizione lavorativa che lo accompagnerà per tutta la sua avventura a scuola fino a pochi giorni fa. “La mattina del 6 luglio, davanti la commissione ho avuto la discussione per entrare di ruolo e l ’ho superata, la sera la scuola aveva organizzato la festa per i pensionati e ho festeggiato due volte ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Dopo 23 anni di precariato a scuola firma l’entrata in ruolo, ma poche ore dopo va in pensione: la storia di Liborio

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