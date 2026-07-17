Nella notte a Tor Bella Monaca, una donna di 25 anni è stata accoltellata alla schiena da un’amica. La lite tra le due sarebbe scaturita da motivi sentimentali, portando a un confronto culminato con il ferimento. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l’aggressore è stata fermata dai carabinieri sul posto. La scena ha ricordato un copione da film pulp, ma si tratta di un fatto vero.

La sceneggiatura che la cronaca dei fatti registra è quella tipica di un film pulp. Ma purtroppo, quanto accaduto nella notte appena trascorsa nella periferia romana di Tor Bella Monaca, non è un film, ma la cruda realtà. Una vicenda innescata da un appuntamento notturno nato sui social tra due giovani, un tempo amiche, e oggi nemiche giurate. Proprio così, incredibile ma vero: una lite per motivi sentimentali tra due ragazze si trasforma in un accoltellamento. È accaduto a Roma, a Tor Bella Monaca, dove una giovane di 25 anni è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata dove i medici l’hanno sottoposta a un intervento chirurgico: non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il regolamento dei conti “sentimentali” finisce nel sangue: 25enne accoltellata alla schiena dall’amica a Tor Bella Monaca

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