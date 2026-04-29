Il nuovo Real Madrid di Mourinho con Olise | come potrebbe giocare la formazione titolare
Il nuovo Real Madrid di Mourinho si prepara a tornare in campo con un modulo basato su alcune novità. Tra queste, l’inserimento di Olise, arrivato dal Bayern Monaco, potrebbe cambiare gli schemi della squadra. La formazione titolare ipotizzata include diversi giocatori che si alternano nel reparto offensivo e a centrocampo, con Mourinho pronto a plasmare la squadra secondo le sue idee tattiche. La presentazione ufficiale del nuovo tecnico è attesa a breve.
José Mourinho è clamorosamente in pole position per la panchina del Real Madrid: ecco quale potrebbe essere il nuovo undici titolare delle merengues, col chiacchierato acquisto di Olise dal Bayern Monaco.🔗 Leggi su Fanpage.it
Mbappe ile Bellingham Kavgas | Arda Güler'in Real Madrid'de Gelecei Ne Olacak
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