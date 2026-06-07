Bernardo Silva terminerà il suo contratto con il Manchester City il 30 giugno e potrà firmare con qualsiasi squadra senza costi di trasferimento. La Juventus è tra le società interessate, mentre il tecnico del Real Madrid ha espresso interesse per il giocatore. Silva, portoghese, è nato nel 1994 e il suo futuro non è ancora deciso.

Il 30 giugno il contratto di Bernardo Silva con il Manchester City scadrà, e il centrocampista portoghese classe 1994 si ritroverà libero di firmare con chiunque. Il punto è che, stando a quanto riporta Sportmediaset, chiunque non è ancora stato scelto. Il campione lusitano non ha ancora deciso dove andrà a giocare, e questa indecisione tiene aperte piste che sembravano destinate a chiudersi. Tra queste, quella che porta alla Juventus. La Juve punta sul progetto Spalletti. Il ragionamento bianconero, secondo la ricostruzione di Sportmediaset, è costruito attorno a un’idea precisa: offrire a Bernardo Silva non solo un contratto, ma un progetto tecnico costruito intorno a lui. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Bernardo Silva lascia il City a parametro zero e non ha ancora deciso: la Juventus c’è, ma Mourinho lo vuole al Real Madrid

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Bernardo Silva lascia il Manchester City futuro incerto e possibili scenari

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