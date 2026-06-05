Il presidente del Real Madrid ha annunciato l’intenzione di spendere 150 milioni di euro per acquistare un calciatore di una squadra qualificata in Champions League, in vista delle prossime campagne di mercato. La proposta ha suscitato scalpore tra i tifosi e i media, mentre il dirigente si prepara alle elezioni per il rinnovo della carica contro un altro candidato. Durante la campagna elettorale, sono state fatte promesse di investimenti significativi per rafforzare la squadra.

Florentino Perez vuole far sognare – ancora – i tifosi del Real Madrid. Il presidente delle Merengues è candidato – contro l’imprenditore Enrique Riquelme – per essere rieletto alla guida del club e, come ogni campagna elettorale vuole, sono arrivate anche le roboanti promesse agli elettori. Se il suo avversario ha infatti dichiarato che porterà Haaland in Spagna in caso di vittoria alle elezioni, Perez a risposto alzando la posta: “ Farò un’offerta a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore, si tratterebbe della cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un nuovo calciatore. Almeno 150 milioni”. Comunicación de la Junta Electoral del Real Madrid a las dos candidaturas sobre el voto por correo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Florentino Perez fa impazzire il Real Madrid: “150 milioni per un calciatore di una top della Champions”

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FLORENTINO PÉREZ | Las perlas del presidente del Real Madrid | EL PAÍS

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