Florentino Perez è stato rieletto presidente del Real Madrid. La squadra ha vissuto diverse fasi, tra cui il ritorno di Mourinho e un investimento di 150 milioni di euro, che non riguarda Olise. La vittoria di Perez alle elezioni non è stata schiacciante come in passato, ma comunque definitiva. La riconferma potrebbe influenzare le scelte future del club, tra investimenti e strategie di mercato. La decisione è arrivata dopo un processo elettorale durato diverse settimane.

Non è stata una vittoria netta, schiacciante, come le altre volte. Ma è stata una vittoria. Florentino Perez rimane il presidente del Real Madrid dopo aver ottenuto il 65% dei voti alle elezioni, contro l’avversario 37enne Enrique Riquelme, che il 12 maggio scorso era sconosciuto alla quasi totalità dei soci e che in pochi giorni è stato premiato con il 35 % dei voti. Riquelme prometteva Rodri, Haaland e Klopp, mentre Florentino Perez aveva promesso – e così sarà – José Mourinho in panchina, due nuovi acquisti di spessore quali sono Ibrahima Konate dal Liverpool e Denzel Dumfries dall’Inter, ma anche un “colpo da 150 milioni”. Poche ore dopo le sue dichiarazioni sull’offerta da 150 milioni, il nome che si è diffuso è quello di Michael Olise, ma Florentino Perez smentisce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid: dal ritorno di Mourinho al colpo da 150 milioni (che “non è Olise”). Cosa cambia adesso

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FLORENTINO PEREZ RIELETTO PRESIDENTE DEL REAL MADRID FINO AL 2030! IL MIO PENSIERO!

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