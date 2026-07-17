Due incidenti nel giro di poche ore hanno paralizzato il Raccordo, con due feriti nel primo scontro avvenuto alle 11.30 nella galleria Pallotta. Pochi minuti dopo, si sono verificati altri problemi con l’intervento dei soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti. La Regione ha chiesto di rivedere i cantieri lungo l’arteria, che attualmente si presenta come un tratto molto congestionato e difficile da attraversare.

Ieri poco prima dell’ora di pranzo ci sono stati due incidenti sul Raccordo: il primo (con due feriti) intorno alle 11.30 nella galleria Pallotta, l’altro pochi minuti dopo la rimozione dei veicoli del precedente. Dire che per due ore quel tratto di 4 corsie sia stato un inferno, è poca cosa. I malcapitati automobilisti hanno dovuto fare i conti con temperature roventi e mezzi bloccati in fila per più di un’ora in galleria: chi era senza aria condizionata se l’è vista brutta. Una nostra giornalista ha raccontato come sia entrata nel Raccordo a Olmo alle 11.35 e sia arrivata a Ponte San Giovanni dopo un’ora e 40 minuti, alle 13,15 (il tratto si percorre normalmente in 1213 minuti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Raccordo ormai è un "inferno". Due incidenti bloccano il traffico. La Regione: rivedere i cantieri

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