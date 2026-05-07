Due incidenti si sono verificati in rapida successione sulla SS36, causando blocchi lungo la corsia diretta verso sud. Il primo si è verificato poco dopo le 9 del mattino, mentre il secondo si è verificato circa venti minuti dopo, aggravando la situazione del traffico. Le aree più colpite sono state quelle che conducono verso la Brianza, con lunghe code e rallentamenti diffusi nella zona interessata.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un secondo incidente a verificarsi dopo soli venti minuti?. Dove si sono concentrati i blocchi per la viabilità verso la Brianza?. Perché il tratto dopo il tunnel del Monte Barro è così critico?. Quali dinamiche hanno causato i due schianti ravvicinati sulla statale?.? In Breve Primo scontro alle 8:20 tra Civate e Oggiono con ferita una ventiseienne.. Secondo incidente alle 8:40 nello snodo tra SS36 e Sp 639 per Erba.. Soccorsi della Croce San Nicolò di Lecco attivati con codice verde e giallo.. Forte rallentamento verso Brianza e Monza dopo il tunnel del Monte Barro.. Due incidenti sulla Statale 36 hanno bloccato il traffico mercoledì 6 maggio verso sud, ferendo una giovane donna e richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi in zona Civate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos sulla SS36: due incidenti ravvicinati bloccano il traffico verso sud

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