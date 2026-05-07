Nella serata di ieri, nel Lazio si sono verificati diversi incidenti che hanno provocato il blocco di alcune tratte della rete ferroviaria, tra cui il Raccordo Anulare e la strada Nettunense. L’allerta meteo gialla in corso ha aggravato ulteriormente le condizioni della viabilità, già compromessa dagli incidenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire le situazioni di emergenza e ripristinare il traffico.

? Cosa scoprirai Quali tratti della rete ferroviaria sono rimasti bloccati dopo l'incidente?. Come influirà l'allerta meteo gialla sulla viabilità già compromessa?. Dove si sono concentrati i blocchi più pesanti sulla via del mare?. Perché il guasto tecnico ha isolato i collegamenti verso il sud?.? In Breve Disagi stradali registrati tra le 18:40 e le 20:25 del 6 maggio 2026.. Blocco bidirezionale sulla Nettunense in prossimità del nodo stradale di Aprilia.. Rallentamenti sulla Pontina all'altezza di Castel Romano verso la provincia di Latina.. Allerta meteo gialla della Protezione Civile per possibili rovesci nel Lazio.. Il 6 maggio 2026 ha segnato una serata di forti disagi per la viabilità laziale, con incidenti sul Raccordo Anulare e sulla Nettunense che hanno bloccato il traffico tra Roma e le province.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos nel Lazio: incidenti bloccano Raccordo e Nettunense la sera

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