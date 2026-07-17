Il nuovo film di Christopher Nolan potrebbe essere un horror, anche se finora il regista non ha mai diretto un film del genere. La sua filmografia mostra elementi e tecniche riconoscibili dall’ambito horror, anche se non si tratta di un vero e proprio film horror. La notizia è stata riportata senza conferme ufficiali, e non sono stati divulgati dettagli sulla trama o sul genere definitivo del progetto. La produzione dovrebbe essere in fase di sviluppo.

Christopher Nolan non ha mai diretto un horror in senso stretto. Eppure basta guardare la sua filmografia per accorgersi che il linguaggio dell'orrore è sempre stato lì. In Memento il mostro è la memoria che scompare e rende impossibile distinguere la verità dalla menzogna. In Insomnia è un sole che non tramonta mai e trasforma la stanchezza in paranoia. Batman Begins porta sullo schermo tossine allucinogene e volti deformati. In Interstellar, il pianeta Miller con le sue onde giganti che incombono all'orizzonte sembra uscito da uno dei nostri peggiori incubi. E che dire del ‘victory speech’ di Oppenheime r con le terribili allucinazioni che prendono improvvisamente il sopravvento? Lo stesso Nolan ha detto apertamente che gli piacerebbe dirigere un horror. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il prossimo film di Christopher Nolan sarà finalmente un horror?

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Quel film de Christopher Nolan emporteraient-ils pour une odyssée

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