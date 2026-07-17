Federico Campanello, 31 anni, passa tutto l’anno davanti a un computer, lavorando per un’azienda multimediale a Milano. Tuttavia, ogni anno si prende almeno due settimane per abbandonare la città e immergersi nella natura. Vive questa esperienza come una pausa totale rispetto alla routine digitale, scegliendo di dedicarsi alle attività all’aperto e alla vita nei territori rurali. La sua residenza è a Mascarino, un paesino tra Bologna e Ferrara.

Passa tutto l’anno davanti ad un computer, ma almeno due settimane all’anno stacca per vivere un’esperienza totalmente diversa dal suo lavoro. E’ la scelta di Federico Campanello, 31 anni di Mascarino un paesino tra Bologna e Ferrara, impiegato a Milano in un’azienda multimediale. Lo scorso anno ed anche quest’anno ha però deciso di partecipare a Pasturs, un progetto attivo da sei anni nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e che ogni anno manda numerosi volontari in aziende di pastori per dare una mano e conoscere il mestiere. Come è venuta l’idea di partecipare a Pasturs? "Ho visto alcune foto sui social - spiega Federico - ed ho subito capito che era un’esperienza nelle mie corde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il progetto dei pastori volontari. La doppia vita di Federico: "Vivo al computer ma amo la natura"

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