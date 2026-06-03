Il custode delle bandiere | la doppia vita di Federico Marani tra Poste e Palio

Notizia in breve

Il custode delle bandiere, Federico Marani, ha confessato di aver lavorato sia come dipendente di Poste Italiane sia come volontario nelle contrade del Palio. A Ferrara, la bandiera rappresenta memoria e identità, e viene portata in cortei, piazze e allenamenti. Marani ha ammesso di aver mantenuto entrambe le attività contemporaneamente, senza sospendere nessuna. La sua doppia vita è durata anni, senza che emergessero conflitti ufficiali.