Nel 2026, definito dall’ONU l’anno della pastorizia, si racconta la storia della famiglia Zucchelli, da generazioni impegnata nell’allevamento tra l’Est Milanese e il Lodigiano. L’attività di pastore richiede impegno continuo e fatica, ma la famiglia sottolinea come la natura offra ricompense visibili nel lavoro quotidiano. La loro vicenda si inserisce nel panorama delle ultime generazioni di pastori che continuano a mantenere viva questa tradizione.

Nell’anno della pastorizia (così è stato ribattezzato dall’Onu il 2026), arriva dall’Est Milanese la storia della famiglia Zucchelli, pastori da decenni tra la Martesana e il Lodigiano. Ultime transumanze in pianura per le 800 pecore che non è inusuale veder pascolare nei Comuni meneghini: da Settala, dove la famiglia Zucchelli ha la sua base a Cascina don Bosco, fino a Melzo, Pioltello e Cassina de’ Pecchi, e poi giù, verso Paullo e Lodi. Una distesa bianca che non può non strappare un sorriso. Fra qualche settimana il gregge si trasferirà negli alpeggi della Bergamasca, in Alta Val Seriana, per trascorre l’estate al fresco dei monti. A settembre il ritorno nel Milanese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Storia degli ultimi pastori. I Zucchelli e il loro gregge: "È un lavoro molto duro ma la natura ci ripaga"

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