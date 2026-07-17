"Cafone!", "Pagliaccio!", "Ti denuncio!". Dita puntate, rissa sfiorata tra Magi, Mangialavori e Sasso, e un sottosegretario (Molteni) che carica furibondo il ministro Lollobrigida per rispedire al mittente l’accusa di tradimento. Nel frattempo, su in tribuna stampa, gli “007” di Fratelli d’Italia travestiti da giornalisti filmano di nascosto le dita degli alleati leghisti e azzurri sul pulsante del voto. Fidarsi è bene, filmare è meglio. Questo è il backstage dello Stabilicum, che alla Camera passa senza sforzo nei numeri (217 sì, 152 no e 2 astenuti), ma tra i banchi si gioca come in un saloon. Persino i vannacciani votano contro, ma fanno l’occhiolino: pronti a cedere se al Senato si aprirà alla scelta diretta dei candidati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Quali proposte alternative rispetto allo Stabilicum

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Legge elettorale, primo sì alla Camera per lo Stabilicum: la destra si ricompatta, le opposizioni protestanoAlle 11:40 di questa mattina, la Camera dei deputati ha approvato con il primo voto favorevole lo Stabilicum, una legge elettorale.

Temi più discussi: Legge elettorale, alla Camera via libera con 217 sì e 152 no. Lo Stabilicum ora passa al Senato; Alla fine lo Stabilicum è passato. La battaglia sulla legge elettorale però trasloca soltanto (al Senato); Il primo sì allo Stabilicum; Legge elettorale, primo sì alla Camera per lo Stabilicum: la destra si ricompatta, le opposizioni protestano.

La Camera approva la riforma della legge elettorale Stabilicum promossa da Giorgia Meloni. Il voto, a scrutinio segreto, si è chiuso con 217 sì e 152 no. Dopo il primo via libera parlamentare, il testo passa ora all’esame del Senato. x.com

Legge elettorale, la Camera dà il via libera allo StabilicumApprovata alla Camera la nuova legge elettorale. 217 i voti favorevoli e 152 contrari, bagarre in aula, mentre lo Stabilicum passa all'esame del Senato. panorama.it

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