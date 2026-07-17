Il primo sì allo Stabilicum

Da quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Cafone!", "Pagliaccio!", "Ti denuncio!". Dita puntate, rissa sfiorata tra Magi, Mangialavori e Sasso, e un sottosegretario (Molteni) che carica furibondo il ministro Lollobrigida per rispedire al mittente l’accusa di tradimento. Nel frattempo, su in tribuna stampa, gli “007” di Fratelli d’Italia travestiti da giornalisti filmano di nascosto le dita degli alleati leghisti e azzurri sul pulsante del voto. Fidarsi è bene, filmare è meglio. Questo è il backstage dello Stabilicum, che alla Camera passa senza sforzo nei numeri (217 sì, 152 no e 2 astenuti), ma tra i banchi si gioca come in un saloon. Persino i vannacciani votano contro, ma fanno l’occhiolino: pronti a cedere se al Senato si aprirà alla scelta diretta dei candidati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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