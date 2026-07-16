La Camera dà il primo via libera allo Stabilicum | ecco come cambia il voto Donzelli | Ha vinto l’Italia

La Camera ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale, nota come Stabilicum, con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. La seduta si è svolta in un clima di forti tensioni tra maggioranza e opposizioni, con proteste durante la discussione. La riforma prevede modifiche alle modalità di voto e alle procedure elettorali. La proposta ora passa all’esame del Senato per successive approvazioni.

Primo via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. Lo Stabilicum, come è stato ribattezzato dalla maggioranza, è stato approvato in prima lettura dall’Aula di Montecitorio con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti, al termine di una seduta caratterizzata da un duro scontro politico e dalle proteste delle opposizioni. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato, dove proseguirà il suo iter parlamentare. Al momento del voto, avvenuto a scrutinio segreto, dai banchi della maggioranza e del governo sono partiti gli applausi, mentre il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha richiamato i deputati a non scattare fotografie in Aula. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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