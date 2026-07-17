La presidente del Consiglio ha pubblicato un messaggio su Instagram che sembra fare riferimento a un episodio in cui si sarebbe difesa da un’aggressione, domandandosi se dovrebbe risarcire chi l’ha aggredita. Il post è stato commentato da molti utenti, e la sua interpretazione è collegata a un caso di cui si parla molto sui media. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente né sui soggetti coinvolti.

Roma, 17 luglio 2026 – Il riferimento non è esplicito ma il post della presidente del Consiglio, Giogia Meloni, non può certo non essere interpretato in relazione al caso Roggero (come si evince da molti commenti al messaggio postato da Instagram dalla premier). “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto”, scrive Meloni su Instagram, e aggiunge: “Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il post di Meloni dopo il caso Roggero: “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti? Non è giusto"

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