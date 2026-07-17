Screening annuale obbligatorio del testosterone per tutti i militari dai trent’anni in su. È quanto annunciato, rigorosamente via social, da Pete Hegseth, segretario alla Difesa (o alla Guerra, come preferirebbe lui) dell’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump. Per chi ha meno di trent’anni il controllo sarà volontario, così come resterà facoltativa l’eventuale terapia sostitutiva con testosterone, la cosiddetta TRT. Apparentemente si tratta di una misura sanitaria. L’obiettivo dichiarato dal segretario è individuare eventuali carenze dell’ormone che possano incidere sulla salute, sulla forza fisica, sull’umore e sulla capacità dei militari di operare «al loro livello migliore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Pentagono impone il test del testosterone per creare il «soldato perfetto». Valeria Leuti di Tech4Fem: «È una discriminazione strutturale, ancora una volta le differenze biologiche vengono lette come un'anomalia»

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