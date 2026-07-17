L’AC Prato ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Edoardo Marzierli come nuovo attaccante. La società ha comunicato che il giocatore, che in precedenza militava nel Grosseto, si è unito al club. La notizia è stata resa nota nella giornata di ieri attraverso i canali ufficiali del club. Marzierli ora fa parte della rosa della squadra, che ha completato così un nuovo acquisto.

L’ AC Prato ha finalmente abbracciato Edoardo Marzierli. Nella giornata di ieri, la società del presidente Antonio Politano ha ufficializzato l’innesto in rosa dell’attaccante ormai ex Grosseto. Dopo un lungo inseguimento, ecco che il direttore sportivo Gianluca Berti è riuscito a mettere a segno il grande colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni di uno dei migliori attaccanti della scorsa Serie D. "I numeri parlano per lui: 282 presenze e 104 reti in carriera. Marzierli arriva a Prato fresco della vittoria del campionato di Serie D 202526, conquistato con il Grosseto da assoluto protagonista grazie ai 17 gol segnati - ha sottolineato il club di via Firenze sui propri canali social - Nel suo palmarès figura anche il successo nel campionato di Serie D 202122 con il San Donato Tavarnelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il nuovo bomber del Prato. Marzierli, c’è l’ufficialità

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