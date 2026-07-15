Il Prato attende Marzierli E in arrivo c’è Barranca
L’AC Prato ha iniziato oggi il ritiro a Sestola, con partenza prevista intorno alle 10. La squadra si sposterà nel comune modenese, dove potrà allenarsi con temperature più miti rispetto alla città di provenienza. Tra i giocatori attesi c’è Marzierli, mentre è in arrivo Barranca. La preparazione prevede sessioni di allenamento nel corso della settimana.
Si parte: comincia oggi il ritiro dell’ Ac Prato in quel di Sestola. Attorno alle 10 di questa mattina la squadra biancazzurra viaggerà verso il comune modenese, dove potrà lavorare con temperature certamente più miti. I lanieri non perderanno tempo, svolgendo il primo allenamento alle 17. Fino a venerdì 24 luglio, il gruppo a disposizione del tecnico Alessandro Dal Canto effettuerà ogni giorno due sedute (la prima alle 10,30 e la seconda alle 17). Domenica (alle 17) si terrà la prima amichevole, che vedrà Risaliti e compagni impegnati contro la Polisportiva Nonantola. Il test match, a ingresso libero, verrà disputato sul terreno di gioco dello stadio comunale di Sestola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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