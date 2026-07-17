Il futuro di Dusan Vlahovic dipende da tre fattori principali, tra cui il nodo legato all’ingaggio. Dopo aver lasciato la Juventus a parametro zero, il centravanti serbo non ha ancora firmato con una nuova squadra in vista della prossima stagione. La questione del suo ingaggio e le trattative con altri club sono elementi centrali per definire il suo prossimo club. La situazione rimane aperta, senza annunci ufficiali o accordi conclusi.

Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrivere. Dopo aver lasciato la Juventus a parametro zero, il centravanti serbo non ha ancora trovato una nuova sistemazione in vista della nuova stagione. Se da una parte Luciano Spalletti ha aperto le porte a un suo possibile ritorno, dall'altra le richieste economiche fatte in sede di rinnovo dall'attaccante non conciliavano con le possibilità della Juventus. Fin qui, le poche proposte arrivate non hanno soddisfatto Vlahovic, che al momento vede il suo futuro legato, soprattutto, a tre fattori fondamentali., Tra le prime squadre a mostrare interesse per l'ex numero 9 della Juventus c'è stato - soprattutto - il Besiktas di Vincenzo Italiano, che riabbraccerebbe volentieri Vlahovic dopo la splendida parentesi passata insieme alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il nodo ingaggio, Icardi e il ritorno alla Juve: il futuro di Vlahovic ruota attorno a tre fattori

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