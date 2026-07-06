La Juventus sta spingendo per riportare Tarik Muharemovic in rosa, con l’obiettivo di evitare una cessione in Premier League. La società ha incontrato l’agente del giocatore, cercando di trovare un accordo sull’ingaggio, che rappresenta uno dei principali ostacoli. Muharemovic, ex giocatore del Sassuolo, è valutato come rinforzo per la difesa e il club ha già avviato le trattative con il suo entourage.

La Juventus alza il pressing su Tarik Muharemovic per evitare una beffa dalla Premier. Pressione totale, alla Arrigo Sacchi. L’ad Giovanni Carnevali ha conosciuto l’ex bianconero nei due anni al Sassuolo e vorrebbe riportarlo a Torino per rinforzare il reparto di Luciano Spalletti. Un acquisto per il presente e per il futuro, ma non a tutti i costi. I bianconeri stanno convincendo il 23enne bosniaco a girare pagina dopo la scottatura del divorzio dell’estate 2024 e qualcosa si muove. C’è ancora distanza, invece, dal punto di vista economico. Non tanto e non solo con il Sassuolo. Lo scoglio da superare è quello del giocatore. Muharemovic, forte dei corteggiamenti esteri, si aspetta uno stipendio da big per un ballo bis con la Signora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve in pressing su Muharemovic: il nodo dell'ingaggio e le insidie Premier

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