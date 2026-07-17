il napoli sonda gouiri del marsiglia in caso di addio di lucca

Il Napoli ha inserito il nome di Amine Gouiri tra i possibili acquisti per l’attacco, nel caso in cui uno tra gli attaccanti attuali lasciasse la squadra. Gouiri, nato nel 2000, è un calciatore algerino che gioca con il Marsiglia. Il club azzurro valuta questa opzione come una possibile soluzione per rinforzare il reparto offensivo. La ricerca di un nuovo attaccante si inserisce in un quadro di possibili cambiamenti nel settore avanzato.

Il Napoli guarda con interesse il mercato attaccanti in caso di qualche addio nel reparto avanzato del nuovo tecnico Max Allegri. “L’ultimo nome sulla lista dello scouting azzurro è quello di Amine Gouiri, algerino del 2000 che gioca al Marsiglia. Fa gol e conosce la Champions, potrebbe essere l’alter ego di Hojlund ma solo se Lucca andrà via”. Giorno di esordi a Dimaro. Cresce la curiosità di vedere il nuovo Napoli di Sarri: soprattutto il nuovo attacco Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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