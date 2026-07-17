Dopo il Mondiale, l’attaccante belga ha trascorso alcuni giorni di riposo in famiglia, mentre proseguivano le discussioni sul suo futuro. Il Napoli sta valutando se confermare Lukaku in rosa o lasciarlo partire. Nel frattempo, il club tiene sotto osservazione Zeballos, che resta vicino alla squadra, e sta considerando Gouiri come possibile alternativa per l’attacco. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

Il futuro di Romelu Lukaku rappresenta uno dei temi più delicati dell’estate del Napoli. Il Mattino racconta che, conclusa l’esperienza al Mondiale, l’attaccante belga si è concesso alcuni giorni di riposo in famiglia, ma parallelamente sono proseguiti i contatti legati al suo futuro. Il Napoli conosce il valore del centravanti, ma è altrettanto consapevole del peso del suo ingaggio, vicino ai 12 milioni di euro lordi a stagione, e delle valutazioni legate alle sue condizioni fisiche. Il Mattino evidenzia che il rientro di Lukaku è previsto direttamente a Castel di Sangro, anche se il mercato potrebbe modificare gli scenari prima dell’inizio della seconda parte della preparazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, Lukaku tra permanenza e addio: Zeballos resta vicino, Gouiri nuova idea per l’attacco”

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