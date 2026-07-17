Il Mattino | Napoli Lukaku tra permanenza e addio | Zeballos resta vicino Gouiri nuova idea per l’attacco
Dopo il Mondiale, l’attaccante belga ha trascorso alcuni giorni di riposo in famiglia, mentre proseguivano le discussioni sul suo futuro. Il Napoli sta valutando se confermare Lukaku in rosa o lasciarlo partire. Nel frattempo, il club tiene sotto osservazione Zeballos, che resta vicino alla squadra, e sta considerando Gouiri come possibile alternativa per l’attacco. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.
Il futuro di Romelu Lukaku rappresenta uno dei temi più delicati dell’estate del Napoli. Il Mattino racconta che, conclusa l’esperienza al Mondiale, l’attaccante belga si è concesso alcuni giorni di riposo in famiglia, ma parallelamente sono proseguiti i contatti legati al suo futuro. Il Napoli conosce il valore del centravanti, ma è altrettanto consapevole del peso del suo ingaggio, vicino ai 12 milioni di euro lordi a stagione, e delle valutazioni legate alle sue condizioni fisiche. Il Mattino evidenzia che il rientro di Lukaku è previsto direttamente a Castel di Sangro, anche se il mercato potrebbe modificare gli scenari prima dell’inizio della seconda parte della preparazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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