Mercato Juventus | per Greenwood guadagna anche…il Manchester United! ‘Tesoretto’ clamoroso per i Red Devils in caso di addio al Marsiglia
Se Mason Greenwood dovesse trasferirsi dall'Olympique Marsiglia alla Juventus in estate, il Manchester United riceverebbe una somma significativa. La possibile cessione del calciatore aprirebbe infatti a un incasso importante per i Red Devils, che si preparano a beneficiare di un’operazione di mercato ancora in fase di definizione. La trattativa, ancora in corso, potrebbe avere effetti economici rilevanti anche per altri club coinvolti.
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