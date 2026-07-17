Il Napoli ha diffuso un bollettino medico che conferma gli infortuni di Beukema, Neres, Gilmour e Buongiorno. La squadra ha iniziato il ritiro a Dimaro senza questi giocatori, che saranno valutati nei prossimi giorni. La comunicazione ufficiale riguarda le condizioni di salute dei calciatori e non sono state fornite tempistiche precise per il ritorno in campo. La lista degli infortunati si è allungata con l’aggiunta di Buongiorno.

Napoli, si comincia con quattro infortuni (c’è da aggiungere anche Buongiorno). Il Napoli è al primo giorno di ritiro a Dimaro, ed è subito bollettino medico. Una depressiva linea di continuità sembra unire la scorsa stagione a quella appena cominciata. Ma non facciamoci prendere dallo sconforto. È solo l’inizio, bisogna anche smaltir alcuni acciacchi. Una grande novità c’è: il Napoli stavolta comunica gli infortuni. Peraltro con grande precisione. Certo quella di Buongiorno è una tegola. Una tegola peraltro incomprensibile visto che non si è giocata alcuna partita e il difensore è stato fermato ancora prima che cominciassero gli allenamenti. Il problema è quindi emerso nelle visite mediche di questi giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli quest’anno comunica gli infortuni, basta misteri: bollettino medico con Beukema, Neres e Gilmour

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