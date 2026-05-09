Al termine della 35esima giornata di Serie A, il Napoli ha totalizzato 52 gol, il numero più basso degli ultimi cinque anni. Questa diminuzione si collega a vari fattori, tra cui le prestazioni di alcuni giocatori come Lucca e Lang, oltre agli infortuni che hanno colpito la rosa durante la stagione. Rispetto alle stagioni precedenti, i risultati offensivi si sono notevolmente ridotti.

? In Sintesi Alla 35esima giornata di Serie A, il Napoli ha segnato solo 52 reti, registrando il peggior dato offensivo degli ultimi cinque anni. Un calo drastico influenzato dalla sfortuna (i gravi infortuni di Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e David Neres ) e dai continui cambi di modulo imposti ad Antonio Conte. Tuttavia, analizzando il rendimento individuale, il tecnico salentino ha mantenuto la promessa fatta a marzo 2025: pur senza aver ricevuto dal mercato bomber da 15 reti, è riuscito a migliorare lo score personale di giocatori come Rasmus Hojlund (passato da 4 a 10 gol), Alisson Santos e lo stesso De Bruyne. Disastroso invece l’impatto di Lorenzo Lucca e Noa Lang, che hanno messo a referto un solo gol a testa prima di essere ceduti in prestito a gennaio.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, perché il Napoli ha segnato meno di un anno fa: Lucca, Lang e gli infortuni spiegano i 52 gol

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