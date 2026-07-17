Il Napoli oggi a Dimaro comincia la stagione targata Allegri | due allenamenti al giorno e faccia a faccia

Il Napoli ha iniziato oggi la preparazione estiva in Val di Sole, dove rimarrà fino al 27 luglio. La squadra ha sostenuto i primi allenamenti dopo aver completato i test medici a Castel Volturno ieri. La sessione di lavoro prevede due allenamenti al giorno e incontri diretti con lo staff tecnico. La stagione 2023-2024 prende così il via con un programma di allenamenti intensi, sotto la guida del nuovo allenatore.

Pronti, partenza, via. Inizia oggi la nuova stagione del Napoli che per il quindicesimo anno sarà in Val di Sole fino al 27 luglio dopo aver completato ieri i test medici a Castel Volturno. Allegri, in attesa dei reduci dal Mondiale, ieri ha interagito per la prima volta con i giocatori più rappresentativi: Alisson Santos, Buongiorno, capitan Di Lorenzo, Hojlund, Lobotka, Gilmour, Neres, Rrahmani, Anguissa, Politano e Spinazzola. In mattinata la partenza, intorno all’ora di pranzo l’arrivo allo Sporthotel Rosatti, storico quartier generale del Napoli a Dimaro e nel pomeriggio il primo allenamento di Allegri che torna ad un ritiro precampionato classico dopo diciannove anni. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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