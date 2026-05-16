Barcellona ore decisive per Lewandowski | oggi il faccia a faccia con Flick

Oggi a Barcellona si svolge un incontro tra l’attaccante e l’allenatore, con decisioni importanti in vista. Lewandowski si sente ormai molto distante dal club, stimato al 95%, e se l’allenatore confermerà il suo ruolo di riserva, ci sarà il suo addio nell’imminente partita contro il Betis. La giornata si preannuncia decisiva per il futuro dell’attaccante, con una possibile separazione dal club catalana che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore.

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