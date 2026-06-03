Vlahovic e la Juve il giorno della verità | oggi il faccia a faccia definitivo per il dentro o fuori! Le sensazioni

Oggi si svolge un incontro tra la dirigenza e l’attaccante della Juventus, con l’obiettivo di discutere il suo futuro. È previsto un confronto decisivo che potrebbe determinare se il giocatore resterà in squadra o verrà ceduto. La riunione si concentra sulla posizione dell’attaccante e sulle possibili evoluzioni della situazione contrattuale. Non sono state fornite altre informazioni sui dettagli dell’incontro o sulle eventuali decisioni prese.

Vlahovic e la Juve, oggi il faccia a faccia definitivo tra la dirigenza e l’attaccante serbo per il dentro o fuori! Le sensazioni. La telenovela legata al futuro di Dusan Vlahovic sembra arrivata alla sua fase conclusiva. A soli dieci giorni dalla fine del campionato, la Juventus e il bomber serbo, accompagnato dal padre Milos, si incontreranno alla Continassa per un summit decisivo. Sul tavolo ci saranno l’amministratore delegato Damien Comolli, Giorgio Chiellini e il direttore sportivo Ottolini, pronti a presentare l’ultimo aut-aut al classe 2000, il cui contratto scadrà tra soli 27 giorni, liberandolo a parametro zero. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Vlahovic gol x Juventus - Verona! È ritornato

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