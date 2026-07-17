È morto l’allenatore di calcio Osvaldo Bagnoli che nel 1985 vinse a sorpresa uno scudetto con il Verona

E' deceduto a 91 anni l’allenatore di calcio Osvaldo Bagnoli. Nel 1985, ha guidato una squadra alla vittoria di uno scudetto, risultato finora unico per quella società. La sua carriera ha incluso questa impresa, che rimane un episodio distintivo nel calcio italiano.

È morto a 91 anni l’allenatore di calcio Osvaldo Bagnoli, che nel 1985 vinse a sorpresa uno scudetto con il Verona, il primo e unico nella storia della squadra. Bagnoli, che era nato a Milano, fu un calciatore dal 1955 al 1973 e giocò in squadre importanti come Milan, Verona e Udinese. È però ricordata soprattutto la parte della sua carriera da allenatore, in particolar modo quella tra il 1981 e il 1990 quando allenò con successo il Verona. Nella stagione 1984-1985 contribuì a far vincere al Verona lo scudetto in modo inatteso e notevole per varie ragioni: allenava una squadra considerata “provinciale”, cioè una squadra proveniente da una... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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