Il ministro dell’Istruzione ha affermato che a Prato i bambini di origine cinese non frequentano le scuole italiane. I dati sui test Invalsi 2026, presentati alla Camera, evidenziano differenze significative tra diverse aree del paese. Il sindaco ha commentato con una battuta, senza approfondire ulteriormente. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni sulla presenza e l’integrazione degli studenti stranieri nelle scuole locali.

Mentre illustra i risultati della scuola italiana nei test Invalsi 2026, presentati giovedì alla Camera, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara trova nella Toscana e in particolare in Prato la «pecora nera». «A Prato ci sono una dispersione e un abbandono scolastico pazzeschi. Mi è stato detto che in alcune scuole il 70% degli studenti cinesi non va a scuola, bisogna intervenire». Poche parole che bastano a riaprire uno dei dossier toscani più complessi. Seguono l’annuncio di un monitoraggio specifico e l’ipotesi di estendere le misure del decreto Caivano. «Con tutto il rispetto per il ministro Valditara, mi verrebbe da rispondere come uno dei nostri più noti concittadini nel film La vita è bella: buongiorno principessa!», replica il sindaco Matteo Biffoni citando Roberto Benigni. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Il ministro Valditara: «A Prato i bambini cinesi non vanno a scuola». Il sindaco: «Buongiorno principessa!»

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