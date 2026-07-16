Prato, 16 luglio 2026 – La provincia di Prato finisce sotto i riflettori del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che annuncia un monitoraggio specifico sul territorio e ipotizza persino l'estensione del decreto Caivano per contrastare l' abbandono scolastico. Intervenendo alla Camera durante la presentazione dei dati Invalsi 2026, il ministro ha indicato Prato come una delle principali criticità nazionali sul fronte della dispersione scolastica. “Sulla dispersione c'è un'eccezione che mi ha fatto riflettere: la provincia di Prato, dove registriamo una dispersione e un numero di abbandoni pazzeschi”, ha dichiarato Valditara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Prato nel mirino del ministro Valditara: "Abbandono scolastico altissimo tra gli studenti cinesi, estendere il decreto Caivano"

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