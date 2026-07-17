Il Sassuolo si prepara a perdere Muharemovic, che dovrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro. La società sta cercando un sostituto e tra i candidati ci sarebbe anche un difensore giapponese, attualmente in forza a un club di Premier League. La trattativa per la cessione del bosniaco è in fase avanzata, mentre il club valuta le opzioni per rimpiazzarlo in vista della prossima stagione.

SASSUOLO Rassegnato a perdere Muharemovic, la cui cessione frutterà ai neroverdi circa 20 milioni di euro, il Sassuolo ‘apre’ il casting per il sostituto del centrale bosniaco, pronto a volare in Premier. La falla al centro delle difesa neroverde c’è e si vede – Romagna è andato a scadenza, Candè è infortunato, restano Idzes e, volendo, quel Walukiewicz che Grosso utilizzava da esterno – e inevitabilmente gli uomini mercato neroverdi valutano più profili. Il ticket con la Fiorentina che porterebbe in neroverde sia Pietro Comuzzo (classe 2005, 27 gettoni in A la stagione scorsa) che il giovane Eman Košpo (19 anni, pilastro della Primavera viola) si aggancia inevitabilmente alla vicenda-Thorstvedt, ma i neroverdi cercano anche ‘occasioni’ tra gli svincolati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato neroverde. C’è Muharemovic da sostituire. Fra i papabili anche Tomiyasu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Juve, il colpo in difesa può essere finanziato da Muharemovic e Gatti! Quanto potrebbero incassare i bianconeriLa Juventus sta valutando di finanziare l’acquisto di un nuovo difensore attraverso le cessioni di alcuni giocatori attualmente in rosa.

Mercato Inter, da Bremer e Gila a Solet e Muharemovic: ecco i quattro nomi per l’erede di Acerbi in difesaL’Inter sta valutando quattro possibili acquisti per sostituire Acerbi in difesa.

Temi più discussi: Il Leeds si inserisce per Muharemovic del Sassuolo: quanto può guadagnare la Juventus, l'accordo con l'Inter e come cambia il mercato; Sassuolo, debutto per Aquilani. Intanto Palmieri accelera sul dopo Muharemovic; Calciomercato Sassuolo, forte inserimento del Leeds per Muharemovic, Juve alla finestra; L’asse di mercato Fiorentina-Sassuolo si scalda: tutti i nomi in ballo tra i due club.

Il mercato neroverde. C’è Muharemovic da sostituire. Fra i papabili anche TomiyasuSASSUOLO Rassegnato a perdere Muharemovic, la cui cessione frutterà ai neroverdi circa 20 milioni di euro, il Sassuolo ‘apre’ il casting per il sostituto del centrale bosniaco, pronto a volare in Prem ... ilrestodelcarlino.it

Muharemovic, cassa pesante Juve: il Leeds lo compra per 40 milioni!Un'operazione record scuote il mercato italiano e intreccia i destini di Sassuolo e Juventus. Secondo le ultimissime indiscrezioni, sarebbe in via di totale definizione il trasferimento a titolo defin ... tuttosport.com