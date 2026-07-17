Il mercato neroverde C’è Muharemovic da sostituire Fra i papabili anche Tomiyasu

Da sport.quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Sassuolo si prepara a perdere Muharemovic, che dovrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro. La società sta cercando un sostituto e tra i candidati ci sarebbe anche un difensore giapponese, attualmente in forza a un club di Premier League. La trattativa per la cessione del bosniaco è in fase avanzata, mentre il club valuta le opzioni per rimpiazzarlo in vista della prossima stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

SASSUOLO Rassegnato a perdere Muharemovic, la cui cessione frutterà ai neroverdi circa 20 milioni di euro, il Sassuolo ‘apre’ il casting per il sostituto del centrale bosniaco, pronto a volare in Premier. La falla al centro delle difesa neroverde c’è e si vede – Romagna è andato a scadenza, Candè è infortunato, restano Idzes e, volendo, quel Walukiewicz che Grosso utilizzava da esterno – e inevitabilmente gli uomini mercato neroverdi valutano più profili. Il ticket con la Fiorentina che porterebbe in neroverde sia Pietro Comuzzo (classe 2005, 27 gettoni in A la stagione scorsa) che il giovane Eman Košpo (19 anni, pilastro della Primavera viola) si aggancia inevitabilmente alla vicenda-Thorstvedt, ma i neroverdi cercano anche ‘occasioni’ tra gli svincolati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il mercato neroverde c8217232 muharemovic da sostituire fra i papabili anche tomiyasu
© Sport.quotidiano.net - Il mercato neroverde. C’è Muharemovic da sostituire. Fra i papabili anche Tomiyasu
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mercato Juve, il colpo in difesa può essere finanziato da Muharemovic e Gatti! Quanto potrebbero incassare i bianconeriLa Juventus sta valutando di finanziare l’acquisto di un nuovo difensore attraverso le cessioni di alcuni giocatori attualmente in rosa.

Mercato Inter, da Bremer e Gila a Solet e Muharemovic: ecco i quattro nomi per l’erede di Acerbi in difesaL’Inter sta valutando quattro possibili acquisti per sostituire Acerbi in difesa.

Temi più discussi: Il Leeds si inserisce per Muharemovic del Sassuolo: quanto può guadagnare la Juventus, l'accordo con l'Inter e come cambia il mercato; Sassuolo, debutto per Aquilani. Intanto Palmieri accelera sul dopo Muharemovic; Calciomercato Sassuolo, forte inserimento del Leeds per Muharemovic, Juve alla finestra; L’asse di mercato Fiorentina-Sassuolo si scalda: tutti i nomi in ballo tra i due club.

muharemovic da il mercato neroverde cIl mercato neroverde. C’è Muharemovic da sostituire. Fra i papabili anche TomiyasuSASSUOLO Rassegnato a perdere Muharemovic, la cui cessione frutterà ai neroverdi circa 20 milioni di euro, il Sassuolo ‘apre’ il casting per il sostituto del centrale bosniaco, pronto a volare in Prem ... ilrestodelcarlino.it

muharemovic da il mercato neroverde cMuharemovic, cassa pesante Juve: il Leeds lo compra per 40 milioni!Un'operazione record scuote il mercato italiano e intreccia i destini di Sassuolo e Juventus. Secondo le ultimissime indiscrezioni, sarebbe in via di totale definizione il trasferimento a titolo defin ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web