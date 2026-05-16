Mercato Juve il colpo in difesa può essere finanziato da Muharemovic e Gatti! Quanto potrebbero incassare i bianconeri

La Juventus sta valutando di finanziare l’acquisto di un nuovo difensore attraverso le cessioni di alcuni giocatori attualmente in rosa. In particolare, i nomi di Muharemovic e Gatti sono stati indicati come potenziali risorse da vendere per ottenere fondi. La trattativa si inserisce in un piano più ampio di ristrutturazione della rosa, con l’obiettivo di migliorare il reparto difensivo e ottimizzare le risorse economiche disponibili. La strategia viene monitorata dall’amministrazione del club in vista delle prossime sessioni di mercato.

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