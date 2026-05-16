Mercato Juve il colpo in difesa può essere finanziato da Muharemovic e Gatti! Quanto potrebbero incassare i bianconeri
La Juventus sta valutando di finanziare l’acquisto di un nuovo difensore attraverso le cessioni di alcuni giocatori attualmente in rosa. In particolare, i nomi di Muharemovic e Gatti sono stati indicati come potenziali risorse da vendere per ottenere fondi. La trattativa si inserisce in un piano più ampio di ristrutturazione della rosa, con l’obiettivo di migliorare il reparto difensivo e ottimizzare le risorse economiche disponibili. La strategia viene monitorata dall’amministrazione del club in vista delle prossime sessioni di mercato.
di Luca Fioretti Mercato Juve: la dirigenza bianconera studia la strategia economica per finanziare l’acquisto di un nuovo centrale grazie alle cessioni in difesa. La strategia della dirigenza della Juve per rinforzare il reparto arretrato passa inevitabilmente da alcune cessioni mirate che potrebbero generare un tesoretto inaspettato. In cima alla lista dei possibili incassi figura il nome di Tarik Muharemovic, attualmente di proprietà del Sassuolo ma legato a doppio filo al club torinese. I bianconeri vantano infatti il 50% sulla futura rivendita del centrale bosniaco, una clausola che potrebbe rivelarsi una vera miniera d’oro. Se il club emiliano dovesse cedere il difensore per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, ben 17. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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