L’Inter sta valutando quattro possibili acquisti per sostituire Acerbi in difesa. I nomi più accreditati sono Bremer, Gila, Solet e Muharemovic. La decisione di non rinnovare il contratto dell’attuale centrale ha spinto il club a cercare un rinforzo di alto livello nel reparto difensivo. La società sta monitorando le opzioni per rafforzare la linea arretrata in vista della prossima stagione.

di Lorenzo Vezzaro Mercato Inter, la scelta dell’esperto centrale di non rinnovare costringe l’Inter a blindare il reparto arretrato con un innesto di assoluto spessore. Il calciomercato estivo dell’ Inter potrebbe accendersi attorno al futuro della retroguardia. Una situazione legata a doppio filo ai dubbi su Carlos Augusto: l’esterno brasiliano ha manifestato più volte in stagione la volontà di avere un progetto più centrale da protagonista, ma la concorrenza interna non gli garantisce la titolarità fissa. Al momento non si registrano movimenti concreti e da quel che filtra non è affatto sicuro che vada via, ma se la situazione dovesse sbloccarsi la dirigenza non si farà trovare impreparata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, da Bremer e Gila a Solet e Muharemovic: ecco i quattro nomi per l’erede di Acerbi in difesa

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