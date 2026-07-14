Alle 13:30 di ieri, l’allenatore è arrivato all’aeroporto di Capodichino, segnando l’inizio della sua esperienza nel club. Oggi sarà presentato ufficialmente al teatro San Carlo, prima di partire con il ritiro della squadra. Questa giornata segna il debutto ufficiale del nuovo tecnico nel ruolo e con il club. La presentazione pubblica e il ritiro sono i primi momenti di questa fase di transizione.

Massimiliano Allegri ieri è sbarcato intorno alle 13,30 all’aeroporto di Capodichino, è iniziata così la sua avventura napoletana e stamane ci sarà la presentazione ufficiale al teatro San Carlo. Ha visionato il centro sportivo di Castel Volturno e poi si è recato nell’albergo che lo ospiterà nelle sue prime notti napoletane. Un primo assaggio della città anche per gli uomini del suo staff: il vice Landucci, il preparatore dei portieri Borri, il collaboratore tecnico Magnanelli e i preparatori atletici Folletti e Maffei. All’esterno dell’hotel al corso Vittorio Emanuele, anche le prime foto ed autografi da allenatore del Napoli. Dopo la visita a Castel Volturno, Allegri ha tenuto un summit con De Laurentiis e Manna proprio per confrontarsi in merito alla programmazione del lavoro. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Calcio Napoli, inizia l’era Allegri: oggi il suo «debutto» al teatro San Carlo e poi via in ritiro

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Inizia lera Allegri: scatta il piano per il futuro tra campo e mercato

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