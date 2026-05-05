Cameron Diaz è diventata madre per la terza volta all’età di 53 anni, secondo quanto annunciato dal marito Benji Madden. La notizia ha attirato l’attenzione, poiché la coppia ha scelto di adottare o utilizzare la maternità surrogata, una pratica vietata in Italia. La maternità surrogata è un procedimento in cui una donna porta avanti una gravidanza per un’altra persona o coppia, e questa procedura si svolge spesso in paesi dove è legale.

Cameron Diaz è diventata madre per la terza volta a 53 anni. Lo ha annunciato suo marito, Benji Madden, attraverso un post divulgato sui suoi profili social. L’uomo ha rivelato che la moglie ha dato alla luce un maschietto di nome Nautus. Nel messaggio ha sottolineato che nella sua famiglia tutti sono felici e stanno bene, compreso il bebè appena nato. Cameron Diaz madre per la terza volta: l'annuncio Cameron Diaz e la maternità surrogata Come funziona il trattamento della maternità surrogata: la pratica è vietata in Italia Cameron Diaz madre per la terza volta: l’annuncio “Cameron e io siamo felici, entusiasti e ci sentiamo così fortunati nell’annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautus Madden.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cameron Diaz madre per la terza volta a 53 anni, come funziona la maternità surrogata che in Italia è vietata

Notizie correlate

Cameron Diaz, 53 anni, è diventata mamma per la terza voltaIl post era accompagnato dall’immagine di una nave e da una breve spiegazione del nome scelto: «Marinaio, navigatore, viaggiatore.

Leggi anche: Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta a 53 anni

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Cameron Diaz, 53 anni, è diventata mamma per la terza volta; Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta; Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta a 53 anni: è nato Nautas Madden; Benvenuto Nautas! Cameron Diaz diventa mamma per la terza volta a 53 anni.

Cameron Diaz mamma a 53 anni: è nato il terzo figlio con Benji MaddenL’attrice torna al centro dell’attenzione per la nascita del terzo figlio, e una scelta di vita sempre più lontana dai riflettori di Hollywood. A 53 anni Cameron Diaz ha accolto il suo terzo figlio in ... alfemminile.com

Cameron Diaz, 53 anni, è diventata mamma per la terza voltaL’attrice ha annunciato la nascita del suo terzo figlio, un bambino di nome Nautus, con il marito Benji Madden. La coppia, sposata dal 2015, ha già due figli: Raddix, nata nel 2019, e Cardinal, nato n ... vanityfair.it

Cameron Diaz e il marito Benji Madden annunciano la nascita del terzo figlio Nautas. "Ci stiamo divertendo tantissimo" fa sapere la star che, ad agosto, compirà 54 anni. Nel video una scena famosa de 'Il matrimonio del mio migliore amico" (1997) x.com

Cameron Diaz mamma per la terza volta a 53 anni. Lei e il marito Benji Madden sono già genitori di Raddix (nata a fine 2019) e Cardinal (nato a marzo 2024), grazie alla maternità surrogata, https://dilei.it/vip/cameron-diaz-mamma-terza-volta-nautas-madden/ - facebook.com facebook