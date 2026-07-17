Il lavoro dopo il tumore c’è il progetto R-esistenza

Il progetto R-esistenza è stato avviato per supportare le donne nel reinserimento lavorativo dopo un percorso di cura contro il tumore. Si tratta di un programma che mira a facilitare il ritorno al lavoro, offrendo strumenti e assistenza specifici. L’iniziativa si rivolge principalmente alle donne che hanno affrontato un lungo trattamento oncologico, con l’obiettivo di migliorare le opportunità di reinserimento professionale.

Ripartire anche lavorativamente dopo un lungo percorso contro il tumore? Si può, e per le donne sarà ancora più facile col progetto R-esistenza dopo la tempesta 2, finanziato dalla Regione Marche, che offre a dodici donne disoccupate e residenti nella provincia di Pesaro-Urbino l’opportunità di costruire un nuovo percorso professionale dopo una patologia oncologica. Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi in ateneo, nell’ambito di Movis, movimento e salute oltre la cura, promosso dal Dipartimento di Scienze Biomolecolari. Con avvio a settembre, il programma si svilupperà nell’arco di un anno e in 162 ore di attività che combineranno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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