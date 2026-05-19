Un nuovo progetto condotto dall’Università di Milano-Bicocca si concentra sulla relazione tra il microbiota e lo sviluppo del tumore al colon. La ricerca analizza come diversi tipi di tumori abbiano esigenze nutrizionali specifiche, con alcune neoplasie che si nutrono principalmente di zuccheri e altre di grassi. Lo studio mira a capire come intervenire sulla composizione del microbiota per influire sulla crescita delle cellule tumorali. La ricerca si concentra su dati clinici e campioni biologici raccolti in vari studi precedenti.

Ogni tumore ha un ‘cibo’ di cui ha bisogno per crescere: alcune neoplasie preferiscono gli zuccheri, altre i grassi. Ma cosa succederebbe se, complici i microbi che popolano il nostro intestino, riuscissimo a mettere il tumore a dieta? L’idea è venuta ai ricercatori dell’ Università Milano-Bicocca: nasce così il progetto Microbi Che f, protagonista di una raccolta fondi ad hoc nell’ambito del programma di crowdfunding dell’Ateneo, BiUniCrowd. Nel mirino del team il tumore al colon. La sfida: batterlo anche grazie alle tecnologie. Il laboratorio di Bioinformatica e Computational Systems Biology dell’Università di Milano-Bicocca, guidato dalla professoressa Chiara Damiani, ha sviluppato metodi informatici che permettono di capire quali sono i nutrienti che il tumore di uno specifico paziente tende a preferire. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tumore e microbiota, il progetto di Milano-Bicocca che punta a mettere a dieta il cancro al colon

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

"Mettere a dieta il tumore": la nuova frontiera della ricerca contro il cancro al colonLa ricerca oncologica esplora una nuova frontiera: la possibilità di “mettere a dieta” il tumore.

Ricerca, mettere il cancro a dieta: raccolta fondi per il progetto “Microbi Chef”Mettere il tumore a dieta: questa è l’idea del gruppo di ricercatori di Milano-Bicocca, proposta con il progetto Microbi Chef, nell’ambito del...

Tumore e microbiota, il progetto di Milano-Bicocca che punta a mettere a dieta il cancro al colonOgni tumore ha un ‘cibo’ di cui ha bisogno per crescere: alcune neoplasie preferiscono gli zuccheri, altre i grassi. Ma cosa succederebbe se, complici i microbi che popolano il nostro intestino, riusc ... lapresse.it

Mettere a dieta il tumore: la nuova frontiera della ricerca contro il cancro al colonUn progetto di ricerca dell'Università Bicocca usa l'intelligenza artificiale per decifrare come il microbiota influenzi la crescita del tumore al colon, aprendo la strada a terapie basate sulla nutri ... milanotoday.it