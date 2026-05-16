Dopo 40 anni chiude il Pub 2+1 | Lasciate un buco nella nostra esistenza

Da casertanews.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quarant'anni di attività, il Pub 2+1 di San Nicola La Strada chiude le sue porte. La famiglia Sollo, che ha gestito il locale dal 1986, ha annunciato il pensionamento e la fine dell’attività. La decisione ha suscitato sentimenti di nostalgia tra clienti e amici, che hanno condiviso ricordi e ringraziamenti sui social e tra la clientela abituale. La chiusura rappresenta la conclusione di un capitolo durato quattro decenni, durante i quali il pub è stato un punto di riferimento nel quartiere.

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Si abbassano le serrande di uno dei locali storici di San Nicola La Strada. Dopo quarant’anni di attività, il Pub 2+1 saluta clienti e amici annunciando la chiusura e il pensionamento della famiglia Sollo, che dal 1986 ha gestito quello che, nel tempo, è diventato molto più di un semplice pub. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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