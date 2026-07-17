Il karaoke torna di moda | perché le serate di canto conquistano l' Italia

Il karaoke sta vivendo una rinascita in Italia, con sempre più locali dedicati al canto e serate organizzate in vari contesti. Dopo anni di declino, le attività di karaoke stanno tornando a essere popolari tra giovani e adulti, attirando un pubblico vario. Le serate di canto si svolgono in locali pubblici, centri ricreativi e eventi privati, offrendo spazi dedicati al divertimento musicale. La tendenza si osserva anche sui social media, dove vengono condivisi video di performance e incontri dedicati.

C'è stato un tempo in cui il karaoke veniva associato quasi esclusivamente ai ricordi di feste anni Novanta o alle sale private in stile giapponese. Oggi la percezione è cambiata radicalmente: cantare in pubblico, microfono alla mano e testo dei brani proiettato su uno schermo, è tornato a essere una delle attività serali più richieste in Italia, capace di riempire locali dal lunedì al weekend. Dalla televisione ai locali: un revival trasversale Il segnale più evidente di questo ritorno arriva anche dal piccolo schermo: negli ultimi mesi il karaoke è tornato protagonista del prime time con un programma condotto da uno dei volti più noti della tv generalista, mentre il fenomeno si allarga anche al mondo dei videogiochi, con titoli dedicati che permettono di esercitarsi prima di salire sul palco vero e proprio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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