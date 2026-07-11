Acquisti moda vintage | perché conquistano e seducono le nuove generazioni?

Le vendite di abbigliamento vintage sono in crescita tra i giovani, con mercatini dell’usato e piattaforme online che registrano un aumento di interesse. Le nuove generazioni scelgono capi d’epoca perché attribuiscono loro un valore legato alla storia e all’unicità, più che alla moda del momento. Questa tendenza si manifesta attraverso un uso frequente di vestiti usati, che diventano parte dell’identità personale e di uno stile di vita diverso.

Life&People.it Mercatini dell’usato, piattaforme di resale, il vintage conquista sempre più spazio tra i giovani e, dietro questa tendenza c’è una spinta che va ben oltre la moda: c’è un nuovo modo di attribuire valore ai vestiti, alla storia che portano con sé e al moto in cui interagiscono con l’identità. Fino a qualche anno fa, acquistare un capo vintage era, almeno nella maggior parte dei casi, una scelta di nicchia: oggi, l’esperienza è cambiata. Entrare in un negozio dell’usato, trascorrere ore su Vinted o dedicare un pomeriggio alla ricerca del capo perfetto in un mercatino è diventato parte della scelta di acquisto di milioni di giovani: il vintage non è più semplicemente tendenza, ma via più emozionale di vivere la moda. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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