Torna il Trebbo dei Canterini Romagnoli | due serate tra canto immagini e tradizione
Il Trebbo dei Canterini Romagnoli si terrà venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026 alle 21 al Centro Sociale “Bosco Baronio” di Ravenna, in via A. L’evento prevede due serate dedicate al canto, con immagini e tradizione romagnola.
Venerdì 5 giugno e sabato 6 giugno 2026, alle ore 21.00, al Centro Sociale “Bosco Baronio” di Ravenna, in via A. Meucci 23, i Canterini Romagnoli Pratella-Martuzzi di Ravenna APS organizzano la 49ª edizione del Trebbo dei Canterini Romagnoli, storico appuntamento dedicato alla musica corale e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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