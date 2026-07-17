Durante la sagra della vongola verace di Goro, sono stati serviti quintali di vongole preparate in vari piatti, con grandi pentoloni pieni di molluschi. La manifestazione si svolge regolarmente, nonostante la presenza del granchio blu, che non ha fermato le attività. La parola d’ordine tra gli organizzatori è “resistenza” per continuare a svolgere l’evento come previsto. La sagra si tiene ogni anno e attira numerosi visitatori, anche quest’anno nonostante le problematiche con il granchio blu.

Goro (Ferrara), 17 luglio 2026 – Erano quintali, un fiume di vongole nei pentoloni, nei piatti. Sagra della vongola verace di Goro, c’è un prima e un dopo. Prima del 2023, l’arrivo del granchio blu, l’abbondanza regnava sovrana. Dopo, magari nel soute, oltre alle vongole lo chef mette qualche cozza. Che tanto anche quelle sono buone e vengono dal mare lì davanti. Ma, nonostante il cataclisma provocato dall’alieno, la sagra della vongola – carta d’identità di Goro – resiste, ogni anno il profumo anche se un po’ meno intenso torna. A spiegare cosa è successo è Enrico Scarpa, una volta pescatore – anche lui ha pagato lo scotto all’invasione del crostaceo –, adesso lavora comunque ancofra nel settore (“Sì, in un’impresa che produce il seme delle vongole”) ed è presidente della Pro loco di Goro, la nuova pro loco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il granchio blu non ferma la sagra della vongola: “La parola d’ordine, resistenza”

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Granchio blu: che impatto ha su muscoli, ostriche e vongole

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