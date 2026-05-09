I polpi dell’Università sono pronti | inizia la caccia al granchio blu

Al via la ricerca sui polpi dell’Università, con l’obiettivo di studiare un esemplare in particolare. Questo polpo può aprire barattoli, usare strumenti e mimetizzarsi, mostrando anche segni di curiosità. L’esperimento avviene in un laboratorio di ricerca, dove i ricercatori osservano il comportamento di questa creatura marina. La sperimentazione è programmata per i prossimi giorni, con l’intento di approfondire le capacità cognitive di questi animali.

Ferrara, 9 maggio 2026 – È in grado di aprire barattoli, utilizzare strumenti, mimetizzarsi. È pure curioso. Ed ha uno stomaco molto capiente. La nuova frontiera della lotta al granchio blu passa per gli otto tentacoli del polpo. Un incubo per l’alieno del mare che ha divorato le vongole. Una macchina da guerra con 500 milioni di neuroni (come quelli di un cane), distribuiti tra un cervello centrale e quelle otto braccia. “Un polpo femmina di tre chili è in grado di mangiare ogni giorno granchi per il 10% del peso del suo corpo ”, precisa Oliviero Mordenti, professore dell’Università di Bologna (dipartimento di scienze mediche veterinarie), il papà del progetto Octo-Blu, da Octopus, il suo nome scientifico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Come il polpo attacca il granchio

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