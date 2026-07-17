Il governo ha deciso di concedere la grazia a Roggero, ma il presidente della Repubblica ha ribattuto, affermando che la decisione spetta esclusivamente a lui. La situazione ha creato una divisione tra le istituzioni, con il centrodestra che si è schierato dalla parte del governo. Nel frattempo, il ministro della Giustizia ha avviato procedure legali in relazione alla richiesta di clemenza.

Il caso Roggero ricompatta il centrodestra, ma apre un nuovo fronte con il Quirinale. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato un’istruttoria finalizzata alla concessione della grazia di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo in seguito a un colpo nel suo negozio e che, per questo, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Il governo vuole graziare Roggero. Mattarella s’impunta: «Decido io»

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