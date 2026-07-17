Il gioielliere Mario Roggero è stato arrestato e condotto nel carcere di Bollate ieri pomeriggio, poco prima delle 17.00. La notizia si diffonde dopo che Roggero aveva pubblicamente criticato un'azione di clemenza concessa a un altro imputato, chiedendo al presidente di intervenire a suo favore. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse specifiche né sulle motivazioni dell’arresto. Roggero si trova ora nel carcere milanese in attesa di ulteriori sviluppi.

Milano, 17 luglio 2026 – Ieri pomeriggio, poco prima delle 17.00, Mario Roggero ha varcato il cancello del carcere di Bollate. Dopo aver trascorso le ultime ore di libertà in famiglia, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour, 72 anni, si è consegnato spontaneamente per iniziare a scontare la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per omicidio volontario plurimo, tentato omicidio e porto abusivo di armi. Tutto si è consumato nello spazio di una mattinata: alle 12:45 il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, ha firmato l’ordine di esecuzione della pena, blindando il verdetto definitivo emesso nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione. Una mossa che ha bruciato sul tempo i difensori, rimasti in attesa di un provvedimento di sospensione che non è arrivato prima dell’ingresso in cella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il gioielliere Roggero va in cella. “Ha graziato Minetti, il presidente pensi a me”

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