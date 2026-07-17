Un’indagine del New York Times ha rivelato che l’ufficio di Aeroflot a Tokyo, situato nella Toranomon Kotohira Tower, sarebbe un centro di attività di spie russe. La scoperta ha suscitato imbarazzo tra le autorità giapponesi, che stanno cercando di rispondere alla notizia. Il locale, spesso descritto come un “covo di spie”, è stato identificato come un possibile punto di raccolta di informazioni russe.

Nell’ufficio di Aeroflot a Tokyo, ai piani alti della Toranomon Kotohira Tower, non si sta girando il remake del film 007 – Dalla Russia con amore, ma da giorni il luogo è stato identificato come il paradiso dello spionaggio russo. Il 12 luglio il New York Times ha infatti pubblicato una lunga inchiesta dal titolo “How Putin Turned Japan Into a Den of Spies”, in cui, attraverso documenti e fonti interpellate, si rivela che, tra le centinaia di spie russe espulse dai Paesi occidentali dopo l’invasione dell’ Ucraina, decine si sarebbero stabilite in Giappone spacciandosi per diplomatici e uomini d’affari. Sembra che un alto ufficiale militare... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Giappone un covo di spie russe? L’inchiesta del NYT mette in imbarazzo Tokyo, che corre ai ripari

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