Il Giappone sta rapidamente creando una nuova agenzia di intelligence nazionale. Negli ultimi anni, Russia e Cina hanno approfittato delle vulnerabilità del sistema di sicurezza giapponese, portando a un aumento di operazioni segrete e attacchi hacker. Questi attacchi sono stati indirizzati a vari settori, evidenziando un incremento delle attività di spionaggio provenienti dai due paesi. La nuova agenzia mira a rafforzare la sicurezza e a contrastare le intrusioni straniere nel territorio.

C'è un motivo ben preciso se il Giappone sta creando in fretta e furia una nuova agenzia di intelligence nazionale. Nel corso degli ultimi anni Russia e Cina hanno sfruttato le evidenti falle nel sistema nipponico per trasformare questo Paese asiatico in un vero e proprio covo di spie. Per capire di cosa stiamo parlando basta dare un'occhiata alle recenti mosse di Mosca e Pechino. La prima inchiesta ad aver acceso i riflettori sulla delicata questione riguarda una sofisticata operazione imbastita dal governo cinese: attraverso l'impiego di insospettabili intermediari (e normalissime chiavette Usb) per quasi 12 mesi il Dragone è riuscito a infettare la rete informatica utilizzata dalle Forze di autodifesa giapponesi con un malware. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Operazioni segrete e hackeraggi: ecco qual è il nuovo "covo di spie" russe e cinesi

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