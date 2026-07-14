Il Giappone ha dichiarato di aver riconosciuto la necessità di rafforzare le misure contro le attività di intelligence straniere. Questa decisione arriva dopo che la Russia è stata accusata di aver trasformato il Paese in un “covo di spie”. È la prima volta nella storia che il governo giapponese ammette ufficialmente la necessità di contrastare in modo più efficace queste attività di intelligence straniere. La dichiarazione segna un cambiamento rispetto alle precedenti politiche di limitato intervento in questo settore.

Per la prima volta nella sua storia, il Giappone ha dichiarato di riconoscere la necessità di contrastare in modo più efficace le attività di intelligence straniere. La presa di posizione arriva in seguito a un articolo del New York Times secondo cui la Russia avrebbe trasformato il Paese in un «covo di spie» e in una fonte cruciale di componenti per armamenti. In un’inchiesta pubblicata domenica, il quotidiano ha riferito che, approfittando di «leggi permissive in materia di spionaggio», Mosca starebbe utilizzando il Sol Levante come snodo fondamentale per la raccolta di informazioni e l’approvvigionamento di tecnologie a duplice uso, utili per la guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - La Russia avrebbe trasformato il Giappone in un «covo di spie»: la preoccupazione di Tokyo

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